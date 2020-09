Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Rüdiger totalement relancée... par Mourinho ?

Publié le 29 septembre 2020 à 10h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et Leonardo semblent travailler d’arrache-pied pour recruter Antonio Rüdiger... mais il faudra désormais faire face à un obstacle en plus !

Avec le départ de Thiago Silva au terme de son contrat, le Paris Saint-Germain cherche un défenseur. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers mois, mais désormais, la plus concrète semble concerner Antonio Rüdiger. Ce dernier ne rentre clairement pas dans les plans de Frank Lampard, surtout depuis l’arrivée de Thiago Silva en provenance du PSG et devrait donc quitter Chelsea. Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier, puisque l’AS Roma aimerait beaucoup retrouver son ancien joueur.

Mourinho sur Rüdiger pour oublier Skriniar