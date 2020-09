Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une solution trouvée pour Jesé ?

Publié le 29 septembre 2020 à 12h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Jesé n'entre plus du tout dans les plans de Thomas Tuchel et un nouveau prêt semble impossible à concrétiser. Toutefois, un départ libre serait en discussions, et les prétendants ne manquent pas.

Quel avenir pour Jesé ? Engagé sur des dossiers brûlants sur le mercato notamment pour renforcer l'effectif parisien, Leonardo doit gérer d'autres dossiers, comme celui de l'attaquant espagnol qui est l'un des plus gros flops de l'ère QSI. Recruté pour 25M€ durant l'été 2017, puis prêté successivement à Las Palmas, Stoke, le Betis Séville puis le Sporting, Jesé n'a jamais réussi à convaincre et sa situation est désormais dans une impasse. A un an de la fin de son contrat au PSG, il est poussé au départ et n'entre plus du tout dans les plans de Thomas Tuchel. Malgré tout, trouver un point de chute à l'ancien joueur du Real Madrid est loin d'être une mince affaire.

Le PSG négocie une rupture à l'amiable pour Jesé