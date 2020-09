Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Lionel Messi est invité à retrouver... Luis Suarez !

Publié le 29 septembre 2020 à 10h00 par A.M.

Quelques jours après avoir bouclé l'arrivée de Luis Suarez, l'Atlético de Madrid se prend à rêver de récupérer une autre star du FC Barcelone. Un certain Lionel Messi.

Il y a quelques jours, l'Atlético de Madrid réussissait à obtenir le transfert de Luis Suarez qui n'a d'ailleurs pas tardé à se distinguer en inscrivant un doublé ce week-end lors de la large victoire face à Grenade (6-1). Un départ qui a d'ailleurs passablement agacé Lionel Messi. Quelques semaines après avoir fait le forcing pour quitter le Barça, l'international argentin na pas du tout apprécié la façon dont le FC Barcelone s'est comporté avec le Pistolero, ce qui doit encore renforcer ses doutes au sujet de son avenir. Et la situation ne passe évidemment pas inaperçue.

Cerezo ouvre la porte à Messi

En effet, alors que le contrat de Lionel Messi prend fin en juin 2021, Enrique Cerezo se prend à rêver et s'amuse quant à la possibilité d'associer à nouveau Luis Suarez et le sextuple Ballon d'Or, cette fois-ci sous le maillot de l'Atletico de Madrid. « Dans la vie, si tu veux... Si Leo Messi veut jouer avec Luis Suarez, je dis la même chose qu'avec le nougat : "Ça rentre à la maison pour Noël". Avec de l'espoir, tout est possible », lance le président des Colchoneros dans une interview accordée à El Partidazo, programme diffusée sur la radio espagnole, la Cadena COPE.