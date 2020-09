Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lautaro Martinez, la mission va devenir encore plus compliquée !

Publié le 29 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Pour le FC Barcelone, recruter Lautaro Martinez parait impossible pour cette fin de mercato. Et à l’avenir, cela pourrait bien être tout aussi compliqué. Explications.

Cet été, le FC Barcelone voyait les choses en grand pour son recrutement avec le retour de Neymar et l’arrivée de Lautaro Martinez pour succéder à Luis Suarez. Des plans qui ont toutefois été chamboulés à cause du coronavirus. Alors que le rêve de revoir le joueur du PSG a rapidement été abandonné, le club catalan a tenté de trouver un accord avec l’Inter Milan pour le buteur argentin. Toutefois, les Blaugrana se sont heurtés à mur étant donné que la direction milanaise n’a cessé de réclamer 111M€, le montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez. S’étant désormais rabattu sur Memphis Depay, le Barça pourrait toutefois revenir à la charge plus tard, mais l’Inter Milan pourrait prochainement assurer ses arrières.

Un dossier toujours plus compliqué ?