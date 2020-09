Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez a déjà digéré son départ du Barça…

Publié le 29 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Auteur de débuts remarqués avec l’Atlético de Madrid, Luis Suarez semble avoir parfaitement oublié les regrets de son départ du FC Barcelone.

C’est en larmes que Luis Suarez avait quitté le FC Barcelone. A l’occasion d’une conférence de presse pour son départ, l’Uruguayen n’avait pu cacher son émotion au moment de donner ses derniers mots en tant que Blaugrana. Cet été, El Pistolero a été poussé vers la sortie par le Barça et c’est à l’Atlético de Madrid qu’il évolue désormais. Suarez n’a d’ailleurs pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Ce dimanche, le buteur de 33 ans a inscrit un doublé contre Grenade. A l’issue de la rencontre, le protégé de Diego Simeone a exprimé son bonheur d’entamer ce nouveau défi.

« Il est parfois important de changer d’air »