Mercato - Barcelone : Un énorme coup a été tenté pour remplacer Luis Suarez !

Publié le 29 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Luis Suarez ayant rapidement été poussé vers la sortie Ronald Koeman, le FC Barcelone a contacté Pierre-Emerick Aubameyang pour assurer sa succession. En vain…

Après de nombreuses semaines de doutes, Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans) a fini par prolonger son contrat jusqu’en juin 2023 avec Arsenal. Pourtant, l’attaquant gabonais disposait d’une très belle cote sur le marché des transferts, et le FC Barcelone a notamment songé à l’attirer avec le départ programmé de Luis Suarez cet été. Aubameyang, interrogé dimanche dans le Canal Football Club, a livré ses vérités à ce sujet.

« Plusieurs offres, notamment le Barça »