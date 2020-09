Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met un coup de boost pour son grand ménage !

Publié le 28 septembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Bien décidé à révolutionner son effectif, le FC Barcelone devrait passer à la vitesse supérieure. A une semaine de la fin du mercato estival, le Barça devrait tenter le tout pour le tout pour se séparer de Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Carles Alena, Rafinha et Martin Braithwaite. Alors que tous ne devraient pas prendre le large, le club catalan espérerait récolter le plus d'argent possible.

Pas du tout satisfait de sa dernière saison, le FC Barcelone aurait décidé de remettre tout en question. Dans cette optique, le club catalan s'activerait pour révolutionner à la fois son organigramme et son effectif. Ainsi, Eric Abidal et Quique Setién ont pris le large et ont été remplacés par Ramon Planes et Ronald Koeman. En ce qui concerne les joueurs, Arthur Melo (Juventus) a été échangé avec Miralem Pjanic, avant qu'Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton) et Luis Suarez (Atlético) ne fassent leurs valises. Et à une semaine de la fin du mercato estival, le FC Barcelone ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin et aurait bien l'intention de se séparer d'autres éléments, désormais indésirables.

Todibo, Umtiti, Firpo... pour renflouer les caisses du Barça ?

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , six autres joueurs pourraient quitter le FC Barcelone. Il s'agirait de Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Carles Alena, Rafinha et Martin Braithwaite. En effet, le Barça envisagerait de se servir de ces derniers jours du marché estival pour récolter davantage de liquidités. Ainsi, le club catalan devrait lancer les grandes manoeuvres pour se séparer du plus de joueurs possibles. Alors que chacun des six joueurs sur le carreau ne devraient pas quitter le FC Barcelone cet été, l'objectif serait d'empocher le plus d'argent possible.

