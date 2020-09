Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable toujours poussé vers la sortie par Koeman !

Publié le 28 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Dans le besoin de vendre d’ici la fin du mercato, le FC Barcelone cherche une porte de sortie à Rafinha. Alors que le club en réclame 16M€, les prétendants ne se bousculent pas, et le joueur envisagerait de rester.

Le grand ménage se poursuit au FC Barcelone ! Les Catalans ont déjà enregistré les départs d’anciens cadres comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal, ou Luis Suarez, et de joueurs à forte valeur marchande comme Nelson Semedo. Mais le Barça doit encore trouver de l’argent avant de pouvoir acheter, et pousse d’autres joueurs vers la sortie, comme Jean-Clair Todibo. C’est également le cas de Rafinha, de retour après un prêt au Celta Vigo et qui n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. À un an de la fin de son contrat, l’aventure du frère de Thiago Alcantara dans son club formateur semble vouée à se terminer.

Le Celta Vigo joue la montre pour Rafinga