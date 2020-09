Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message fort du Barça sur Lionel Messi !

Publié le 28 septembre 2020 à 11h00 par T.M.

Décidé à partir cet été, Lionel Messi est finalement reparti pour une saison au FC Barcelone. Et après le premier match de la saison des Blaugrana, Guillermo Amor s’est confié sur le cas de l’Argentin.

Cet été, le feuilleton Lionel Messi en aura fait trembler plus d’un à Barcelone. Alors que l’Argentin avait communiqué ses envies de partir à sa direction, il n’a finalement pas voulu aller au bras de fer avec club. Reparti pour une saison en Catalogne, la dernière de son contrat actuel, La Pulga était présente ce dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou pour le premier match de championnat. Buteur sur penalty, Messi a contribué au facile succès des siens (4-0) contre Villarreal. Le feuilleton estival serait-il déjà oublié ? Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du Barça, a fait quelques confidences à ce sujet.

« On le voit engagé, impliqué »