Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce d'Aubameyang sur l'offensive du Barça !

Publié le 28 septembre 2020 à 8h30 par B.C.

Comme révélé par le 10 Sport, le FC Barcelone a bel et bien tenté sa chance avec Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, l'attaquant d'Arsenal a décidé de prolonger chez les Gunners comme l'a expliqué l'attaquant dans le CFC.

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang avait l'embarras du choix pour son avenir. Lié à Arsenal jusqu'en juin 2021, le Guinéen figurait notamment dans les petits papiers de la Juventus, du PSG, ou encore du FC Barcelone comme vous l'avait annoncé le 10 Sport. D'après nos informations, le club culé s'était concrètement positionné sur l'attaquant d'Arsenal en prévision du départ de Luis Suarez. Finalement, Pierre-Emerick Aubameyang a pris la décision de rester à Londres, notamment grâce à la présence de Mikel Arteta comme nous vous l'expliquions en exclusivité. Interrogé par le CFC ce dimanche, le principal intéressé a confirmé ces révélations.

Le Barça a bien tenté sa chance pour Aubameyang