Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre du Barça évoque l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 28 septembre 2020 à 23h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone pourrait mettre sur la main sur un attaquant dans les prochains jours pour remplacer Luis Suarez, Sergio Busquets a été interrogé sur le sujet ce dimanche après la victoire contre Villarreal.

N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez a donc quitté le FC Barcelone la semaine dernière. Pour ses grands débuts avec l'Atlético de Madrid, l'Uruguayen de 33 ans s'est fait remarquer ce dimanche en délivrant une passe décisive et en inscrivant un doublé en 20 minutes de jeu. Désormais, les doutes subsistent sur les plans du Barça concernant l'arrivée d'un renfort offensif. Les dossiers Memphis Depay et Lautaro Martinez semblent compliqués à concrétiser, et Ronald Koeman pourrait finalement profiter de l'éclosion d'Ansu Fatu pour son attaque.

« Ces décisions appartiennent au club »