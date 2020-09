Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a déjà tout prévu pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 28 septembre 2020 à 18h30 par B.C.

Ces derniers mois, Ansu Fati s'est révélé aux yeux du grand public. Le jeune ailier, qui a récemment fait ses débuts avec la sélection espagnole, a brillé pour le premier match de Championnat du Barça en inscrivant un doublé face à Villarreal (4-0) ce dimanche. Alors que la clause libératoire du joueur est récemment passée de 170 à 400M€, la direction catalane n'aurait aucune crainte concernant l'avenir de sa pépite. Explications.

La saison dernière, le FC Barcelone a vécu un cauchemar. L'arrivée de Quique Setién en lieu et place d'Ernesto Valverde au début de l'année n'a pas permis au club culé de se relancer, et le pire est arrivé lors du Final 8 de la Ligue des champions avec cette humiliation historique face au Bayern Munich (8-2). Mais les Blaugrana peuvent tout de même se satisfaire de l'éclosion Ansu Fati. À 17 ans, l'attaquant est parvenu à se faire une place dans l'effectif pro du FC Barcelone en disputant 33 matches, lui permettant d'inscrire 8 buts et délivrer 1 passe décisive. Sans surprise, Ansu Fati a donc officiellement rejoint l'équipe première durant l'intersaison, permettant au Barça de faire passer la clause libératoire de sa pépite de 170 à 400M€.

Le Barça a tout prévu pour son crack

Ainsi, le FC Barcelone s'est évité un possible scénario catastrophe, à l'instar de ce qu'il s'est passé avec Neymar en 2017, parti pour 222M€. Heureusement, puisqu'il n'a pas fallu longtemps à Ansu Fati pour s'illustrer cette saison. Le nouvel international espagnol a inscrit un doublé face à Villarreal (4-0) et a brillamment affiché ses qualités. De quoi satisfaire les dirigeants, qui seraient très sereins concernant l'avenir du joueur. En effet, Mundo Deportivo explique ce lundi que le club culé peut à tout moment prolonger automatiquement le contrat d'Ansu Fati de deux années, soit jusqu'en juin 2024. En plus de la nouvelle clause libératoire, cette option permet donc au Barça d'être calme concernant l'avenir d'Ansu Fati, mais cela n'empêche pas les Blaugrana de préparer les prochains mois.

Bientôt un nouveau contrat pour Ansu Fati ?