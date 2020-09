Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Comment le Barça a manqué le coche pour Aubameyang

Publié le 28 septembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Comme le principal intéressé l’a clairement fait savoir au micro de Canal+, le FC Barcelone s’est penché sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Barça n’avait aucune chance pour l’attaquant d’Arsenal, en attestent les propos du Gabonais.

Le FC Barcelone scruterait le marché depuis de longs mois dans l’optique de dénicher un attaquant pour la succession de Luis Suarez finalement parti à l’Atletico de Madrid. Des profils comme Lautaro Martinez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang auraient été pris en considération. Pour le Canal Football Club , l’attaquant d’Arsenal a confirmé une tentative du FC Barcelone de l’enrôler cet été, en vain. En effet, lui qui était contractuellement lié aux Gunners jusqu’en juin 2021, Aubameyang a prolongé pour deux saisons supplémentaires pour tout simplement devenir une légende d’Arsenal.

Mikel Arteta et sa volonté d’entrer dans l’histoire d’Arsenal