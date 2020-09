Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En cette fin de mercato, Bartomeu veut boucler des opérations

Publié le 28 septembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Le FC Barcelone compterait profiter des ultimes jours du mercato afin de faire le grand ménage en défense. Après le départ de Nelson Semedo, le club blaugrana en attendrait autant de Samuel Umtiti et de Jean-Clair Todibo afin d’offrir une place de premier choix à Eric Garcia.

C’est un secret de polichinelle désormais tant les informations circulent à ce sujet et les témoignages laissent entendre que cette opération finira tôt ou tard à se réaliser. Eric Garcia devrait à court ou à moyen terme quitter Manchester City pour retrouver le FC Barcelone. En août dernier, dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, Pep Guardiola révélait en conférence de presse que le jeune défenseur de 19 ans ne prévoyait pas de s’éterniser à Manchester City, alors que son contrat expirera en juin 2021. « Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City. Il lui reste un an, mais il ne veut pas prolonger davantage. On le voulait mais il ne veut pas. On imagine qu'il veut jouer ailleurs ». Un témoignage pas anodin alors que le FC Barcelone aurait déjà commencé à travailler à cette période pour voir Eric Garcia réintégrer le club catalan. En effet, formé à la Masia , l’Espagnol avait décidé de parfaire sa formation à Manchester City sous la houlette de Guardiola. Néanmoins, il serait temps de retourner à la maison pour Garcia, malgré l’absence d’un accord entre City et le FC Barcelone sur l’indemnité du transfert.

Le FC Barcelone tenterait le tout pour le tout pour Garcia

Jusqu’ici, des discussions entre les deux clubs et une première offre du FC Barcelone aurait été formulée dans le cadre d’un éventuel transfert d’Eric Garcia. C’est du moins ce que ESPN a révélé. Journaliste pour le média, Moise Llorens a fait un point sur l’évolution de ce dossier. Ayant vu leur proposition de 10M€ directement rejetée par leurs homologues de Manchester City, les dirigeants du FC Barcelone prépareraient une nouvelle offensive. Les Skyblues réclameraient 30M€ pour le jeune défenseur espagnol de 19 ans, bien qu’il ne lui reste qu’une année sur son contrat. Avec le transfert imminent de Ruben Dias pour un montant avoisinant les 70M€, le Barça espérerait que cet investissement incite City à revoir ses ambitions à la baisse pour Eric Garcia, étant contraint de renflouer un tant soit peu ses caisses d’ici la fin du mercato. Alors que certains dirigeants blaugrana seraient prêts à attendre la fin de la saison pour recruter gratuitement Eric Garcia, Josep Maria Bartomeu privilégierait une offensive immédiate, ce qui lui permettrait de boucler pas une, mais plusieurs affaires.

Après l’arrivée de Garcia, place aux départs d’Umtiti et de Todibo ?