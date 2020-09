Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand chantier de Leonardo est mal embarqué…

Publié le 29 septembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG cherche toujours à boucler des renforts en défense, au milieu de terrain ainsi qu’en attaque, Leonardo peine à concrétiser les différentes pistes activées dans le cadre d’un prêt. Et la fin du mercato s’annonce périlleuse pour le directeur sportif parisien…

« J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard », expliquait Thomas Tuchel dimanche soir en conférence de presse, se montrant donc très sceptique sur la suite du mercato estival pour le PSG. En effet, le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain, et l’entraîneur allemand attend encore de Leonardo qu’il lui ramène un défenseur central, un milieu de terrain ainsi qu’un attaquant. Sauf que ces différents dossiers ne semblent pas vraiment avancer au sein du PSG…

Le PSG prospecte à Chelsea, mais…

Un club semble être la cible privilégiée du PSG en cette fin de mercato estival : Chelsea. Les Blues , qui ont eu la possibilité de boucler plusieurs renforts XXL cet été (Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva…), doivent désormais dégraisser, et Leonardo entend bien en profiter. Le directeur sportif parisien a coché le nom de plusieurs joueurs de Chelsea pour se renforcer : Antonio Rüdiger pour la défense, et Jorginho ainsi que Tiémoué Bakayoko au milieu de terrain. Toutes ces pistes, pour lesquelles le PSG voudrait uniquement un prêt avec éventuellement une option d’achat à la clé, ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Toutefois, elles semblent déjà se compliquer pour le PSG : « Jorginho a encore trois ans de contrat et nous n'avons eu aucun contact avec le PSG », a même indiqué un proche de Jorginho dans les colonnes du Parisien. Et qu’en est-il des recherches de Leonardo dans le secteur offensif ?

Le calme plat en attaque ?