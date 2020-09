Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva affiche sa grande surprise pour Edinson Cavani...

Publié le 29 septembre 2020 à 10h45 par A.M.

Quelques semaines après l'annonce du départ d'Edinson Cavani, Thiago Silva avoue qu'il n'a toujours pas compris pourquoi le Matador avait refusé de poursuivre l'aventure notamment pour disputer le Final 8.

Cet été, le Paris Saint-Germain a laissé filer de nombreux joueurs en fin de contrat. Toutefois, certains sont partis plus tôt que d'autres. C'est le cas de Thomas Meunier et d'Edinson Cavani qui n'ont pas disputé le Final 8 avec le PSG durant le mois d'août. Et si le Belge était déjà tombé d'accord avec le Borussia Dortmund et était donc engagé contractuellement avec un autre club, ce n'était pas le cas du Matador qui est de son côté toujours sans club. Interrogé à ce sujet, Thiago Silva reconnaît qu'il a été surpris par cette situation.

«Je croyais qu'il avait trouvé un autre club...»