Mercato - PSG : Thiago Silva répond à Neymar après son départ !

Publié le 29 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Neymar n'avait pas hésité à chambrer Thiago Silva au moment de son départ, O Monstro ne manque pas de répondre à son ami.

« T’embêter tous les jours va me manquer… Bonne chance. Je t’aime ». Par le biais de ce message publié sur son compte Twitter , Neymar avait affiché sa tristesse de voir partir Thiago Silva qui n'a pas prolongé son contrat au PSG. La star parisienne s'était également permis de chambrer son ancien capitaine. Dans une interview accordée à France Football , O Monstro répond à son ami et compatriote en expliquant notamment ce qui se cache d'ailleurs la blague de Neymar.

«Je dois reconnaître que ça va me manquer aussi»