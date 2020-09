Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ de Fofana déjà préparé en interne ?

Publié le 29 septembre 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Etincelant depuis son éclosion la saison dernière, Wesley Fofana aurait tapé dans l'oeil de Leicester, West Ham et du Milan AC. Alors qu'ils ne voudraient pas entendre parler d'un départ de leur pépite de 19 ans, Claude Puel et sa direction ne voudraient pas négocier pour moins de 40M€. Néanmoins, on préparerait déjà l'après Fofana dans le Forez.

Pour sa première saison en Ligue 1, Wesley Fofana a fait très forte impression. A tel point qu'il est devenu un titulaire indiscutable à l'ASSE et qu'il susciterait l'intérêt de plusieurs clubs, et notamment de Leicester, West Ham et du Milan AC. D'ailleurs, la direction des Verts aurait déjà reçu plusieurs offres pour un transfert de Wesley Fofana cet été. Toutefois, Claude Puel, qui serait totalement contre un départ de sa pépite de 19 ans, aurait décidé de repoussé ces offensives. Malgré les intentions du coach stéphanois, voir Wesley Fofana faire ses valises lors de cette fenêtre de transferts ne serait pas impossible, bien au contraire. En effet, à en croire les indiscrétions de la chaine Téléfoot , divulguées par le journaliste Simone Rovera ce lundi, les têtes pensantes de l'ASSE pourraient plier et accepter de céder Wesley Fofana cet été si une offre supérieure à 40M€ était formulée. Et, comme l'a révélé Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance des Verts , l'avis de Claude Puel aura une grosse importance sur ce dossier.

L’avenir de Fofana entre les mains de Puel ?

« Je veux dire une chose très importante là-dessus (ndlr le dossier Fofana). Pratiquement en Europe, il n’existe aucun club où le coach est membre du directoire. Chez nous, Claude Puel est membre du directoire. Ce qui veut dire que quand chaque semaine le directoire se réunit et parle marketing, finances, stade et pas que football et joueurs, le coach assiste, écoute et donne des avis souvent autorisés d’ailleurs. C’est plus qu’un manager général. C’est un choix qui a été fait, un choix délibéré. Le coach, c’est la deuxième ou troisième personne la plus d’importante d’un club. C’est honorer le métier même de coach que de donner ses attributions aux coachs qui le souhaitent et qui sont capables d’exercer la fonction » , a expliqué Bernard Caïazzo dans Le Vrai Mag .

Bafodé Diakité ou Pape Cissé pour le remplacer ?

Pour convaincre à la fois Claude Puel et la direction de l'ASSE, mais surtout devancer Leicester et West Ham, le Milan AC aurait décidé de repasser à l'offensive ce mardi. D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , les Rossoneri auraient prévu de se rapprocher à nouveau des Verts pour tenter de trouver un accord pour Wesley Fofana. Et en attendant que ce feuilleton soit définitivement terminé, l'écurie stéphanoise se préparerait à toute éventualité. Comme l'a indiqué Simone Rovera sur la chaine Téléfoot ce mardi, la direction de l'ASSE aurait identifié deux profils en cas de départ de Wesley Fofana. En effet, elle aurait sondé Bafodé Diakité et serait prête à offrir environ 10M€ pour s'offrir ses services. Toutefois, le Toulouse FC jugerait cette somme insuffisante. Par ailleurs, les Verts seraient également sur les traces de Pape Abou Cissé. Et en ce qui concerne le défenseur de l'Olympiakos, d'autres clubs français, tels que Dijon ou Brest, seraient également sur les rangs selon l'entourage du joueur.