Mercato - ASSE : Les Verts haussent le ton pour Wesley Fofana !

Alors que Wesley Fofana ne cesse d’être annoncé en Premier League, l’ASSE se montrerait catégorique concernant sa pépite. Bernard Caïazzo a confirmé la position des Verts.

Claude Puel fait partie du directoire. L’entraîneur de l’ASSE semble être réticent à l’idée de laisser filer Wesley Fofana qui suscite de vifs intérêts en Angleterre et en particulier du côté de Leicester City et West Ham. Les Hammers ont proposé une opération s’élevant à 36M€, mais Puel aurait repoussé cette offre. Malgré la déclaration du jeune défenseur de 19 ans concernant sa volonté de signer chez les Foxes , l’ASSE ne bouge pas. Président du conseil de surveillance stéphanois, Bernard Caïazzo est monté au créneau.

« C’est plus qu’un manager général »