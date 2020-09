Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle offre colossale formulée pour Fofana !

Publié le 29 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Déterminés à conserver Wesley Fofana, les dirigeants de l’ASSE ont jusque-là repoussé toutes les offensives. Mais Leicester est revenu avec une quatrième offre, et cette fois-ci, le refus n’est pas encore tombé.

Le grand ménage de l’AS Saint-Étienne est jusqu’ici une réussite. Outre les départs d’indésirables comme Loïs Diony vers Angers ou Yann M’Vila vers l’Olympiakos, des recrues à faibles coûts sont arrivées, comme les jeunes Adil Aouchiche ou Yvan Neyou. Un mercato qui correspond à la situation des Verts, forcés de renflouer les caisses. Dans le même temps, Claude Puel a souhaité garder ses pépites, et a pour l’instant contraint Wesley Fofana à rester dans le Forez, malgré les offres répétitives de nombreux prétendants, comme le Milan AC, West Ham, et surtout Leicester. Et tandis que l’AS Saint-Étienne aurait fait savoir qu’ils ne plieraient pas à moins de 40M€, une équipe serait désormais prête à s’aligner.

40M€ sur la table pour Fofana