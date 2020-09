Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est fixé pour Cuisance…

Publié le 29 septembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Bien que l’OM serait en course pour la signature de Michael Cuisance, Leeds United mènerait la danse alors que le Bayern Munich exigerait une offre de 20M€ pour son milieu de terrain français.

L’OM aurait toujours des vues sur Michael Cuisance comme Foot Mercato l’a récemment confirmé. Néanmoins, le club phocéen devrait se frotter à une vieille connaissance dans la course à la signature du Français de 21 ans. En effet, le10sport.com a affirmé dimanche que Leeds United était également sur les rangs et est prêt à s’attacher les services de Cuisance via un transfert définitif et non un prêt comme l’OM. Entraîneur des Peacocks également surnommés les Whites , Marcelo Bielsa attendrait l’arrivée du milieu de terrain d’ici la fin du mercato selon The Daily Mirror . Et le club anglais saurait à quoi s’en tenir pour Michael Cuisance.

Le Bayern Munich réclamerait 20M€ pour Cuisance !