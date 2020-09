Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès affiche déjà une énorme crainte pour Luis Henrique !

Publié le 29 septembre 2020 à 7h00 par H.K.

Interrogé dans son émission « Pierrot Face Cam » au sujet de l’arrivée de Luis Henrique, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec la direction de l’OM, assurant que la signature de cette pépite brésilienne était risquée.

L’OM a surpris plus d’un amateur de football avec sa nouvelle recrue. Avec seulement 20 matchs professionnels dans les pattes, le jeune buteur Luis Henrique débarque à Marseille contre 12M€. Une somme surprenante lorsque l’on connaît les difficultés financières du club phocéen, qui a décidé de miser sur un jeune brésilien encore inexpérimenté. Un pari risqué selon Pierre Ménès…

« Tu lances la pièce, et t’espères que le joueur soit pas un tocard »