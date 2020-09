Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès anticipe déjà un gros coup en janvier !

Publié le 29 septembre 2020 à 1h45 par H.K.

Avec seulement 4 arrivées, dont 2 joueurs déjà présents la saison dernière dans l'effectif, le PSG est resté plutôt calme sur le marché des transferts. Une stratégie qui cacherait peut-être un gros coup au mois de janvier selon Pierre Ménès…

Avec les arrivées définitives de Mauro Icardi et Sergio Rico ainsi que le transfert d’Alexandre Letellier et le prêt d’Alessandro Florenzi, le PSG est resté plutôt calme durant ce marché des transferts, se cantonnant au strict minimum pour renforcer l’effectif. Cependant, d’autres recrues sont toujours attendues par les supporters, et Leonardo travaille actuellement pour faire venir un milieu de terrain, et potentiellement un défenseur central. Cependant, pour Pierre Ménès, le PSG prépare surtout un gros mercato hivernal, et aucune autre arrivée n'est attendue par le chroniqueur du CFC…

« Peut-être que le PSG va attendre janvier pour frapper des coups plus puissants »