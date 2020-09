Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour ce dossier brûlant, Claude Puel est catégorique !

Publié le 29 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Attraction du mercato estival de l’ASSE, Wesley Fofana ne dispose pas de bon de sortie. Mais le transfert de la pépite stéphanoise n’est pas totalement écarté.

À 19 ans, Wesley Fofana est considéré comme un espoir du football français. Le défenseur central de l’ASSE aurait d’ailleurs la cote en Angleterre où Leicester City et West Ham se pencheraient sur son dossier et auraient d’ailleurs formulé diverses offres repoussées par Claude Puel et les dirigeants des Verts . Mais une alléchante proposition ne serait pas forcément refusée de la part des Stéphanois.

40M€ minimum pour Fofana