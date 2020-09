Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le terrible aveu de Puel dans ce dossier brûlant...

Publié le 28 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après la défaite contre le Stade Rennais (0-3), Claude Puel s'est présenté en conférence de presse et a notamment reconnu que Wesley Fofana était perturbé.

L'AS Saint-Etienne vient de connaître sa première défaite de la saison. Après un excellent début d'exercice, très prometteur, les Verts ont effectivement lourdement chuté face au Stade Rennais (0-3). Pas de quoi dramatiser et remettre en cause les promesses entrevues lors des premières rencontres stéphanoises D'autant plus que Claude Puel doit se passer des services de Wesley Fofana depuis deux rencontres. Le jeune défenseur central est en parfaite forme physique, mais c'est bien la situation du joueur sur le marché qui pose problème, ce dernier souhaitant rejoindre Leicester alors que l'ASSE repousse toutes les offres jusque-là.

«C’est un garçon qui est un peu perturbé en ce moment»