Mercato - Barcelone : Des mauvaises nouvelles dans le dossier Depay ?

Publié le 29 septembre 2020 à 21h30 par A.D.

Pour pallier le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone voudrait miser sur Memphis Depay. Mais faute de moyens suffisants, le club catalan pourrait faire une croix sur l'idée de recruter l'attaquant de l'OL. En effet, le Barça ne voudrait pas prendre le risque d'être sanctionné dans le cadre du fair-play financier.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez s'en est allé et a rejoint les rangs de l'Atlético. Pour pallier le départ du buteur uruguayen, le Barça aurait identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Lautaro Martinez et de Memphis Depay. Déjà en grosse difficulté pour l'attaquant de l'Inter, le club catalan ne serait pas forcément dans une meilleure situation avec l'international néerlandais de l'OL. D'ailleurs, l'écurie blaugrana pourrait prendre une décision radicale en ce qui concerne Memphis Depay.

Le fair-play financier aurait éteint les espoirs du Barça pour Depay

D'après les indiscrétions d' ESPN , le FC Barcelone aurait décidé de tirer un trait sur Memphis Depay. A la peine sur le plan financier, le Barça ne voudrait pas prendre le risque d'être sanctionné à cause du fair-play financier. Comme l'a confirmé Saber Desfarges, journaliste de la chaine Téléfoot , Memphis Depay pourrait bien rester à l'OL cette saison.

El Barça no quiere correr el riesgo de firmar a Depay y q x el fair play financiero no le dejen inscribirlo. No quieren hacer el ridículo... — moisESPN (@moillorens) September 29, 2020