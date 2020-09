Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL pense à Islam Slimani !

Publié le 29 septembre 2020

A l'affût de renforts offensifs en cas de départ d'un de ses attaquants, l'OL penserait à Islam Slimani qui n'a plus qu'un an de contrat à Leicester.

Dans les dernières heures du mercato, ça va bouger à Lyon. Alors que Lucas Paqueta va rejoindre l'OL pour près de 21M€, les Gones ne comptent pas s'arrêter là et anticipent d'éventuels départs dans leur secteur offensif. Moussa Dembélé et Memphis Depay sont effectivement régulièrement annoncés sur le départ. Et afin de compenser une possible perte d'un des deux joueurs, l'OL négocierait actuellement avec Islam Slimani selon les informations de RMC Sport . De retour à Leicester après un prêt d'un an à l'AS Monaco, l'international algérien pourrait être libéré de sa dernière année de contrat chez les Foxes , ce qui lui permettrai d'arrivée libre. Slimani serait d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre l'OL