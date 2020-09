Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un nouveau départ !

Publié le 29 septembre 2020 à 15h15 par A.M.

A l'image de Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo (18 ans) serait en discussions pour prolonger son contrat avec le PSG avant de partir en prêt. Plusieurs clubs sont à l'affût.

A une semaine de la fin du mercato, ça devrait bouger du côte du Paris Saint-Germain. Du côté des arrivées plusieurs joueurs sont attendus, à l'image d'un défenseur central, un milieu de terrain voire un attaquant de complément. Dans le sens des départs aussi ça pourrait s'activer d'ici le 5 octobre. Et si les joueurs d'expérience tels que Julian Draxler et Idrissa Gueye, qui pourraient rapporter une belle indemnité de transfert, ne semblent pas décidés à quitter le PSG, ce sont les jeunes parisiens qui sont concernés. Ces dernières heures, Marcin Bulka a rejoint FC Carthagène sous la forme d'un prêt. Arnaud Kalimuendo pourrait suivre.

Un départ à la Bulka pour Kalimuendo