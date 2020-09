Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman prêt à jouer son va-tout pour Depay !

Publié le 29 septembre 2020 à 9h30 par A.C.

Les prochains jours pourraient être riches en rebondissements pour Memphis Depay, star de l’Olympique Lyonnais pisté par le FC Barcelone.

Le temps presse. Le mercato ferme ses portes dans quelques jours et le FC Barcelone n’a toujours pas son attaquant de pointe. Luis Suarez est en effet parti à l’Atlético de Madrid et Lautaro Martinez de l’Inter semble désormais devenu inatteignable. De son côté, Ronald Koeman souhaiterait toujours recruter Memphis Depay... mais le coach du Barça a intérêt à se dépêcher ! « Je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n'y aura plus de départ. Donc pour nous, la date de la fin du mercato sera vendredi » a annoncé Jean-Michel Aulas, président de l’OL, au micro de Téléfoot . « Quand je lis quelques fois dans les articles qu'on a absolument besoin de vendre, non. Et c'est pour ça que c'est très facile pour moi de prendre la décision de dire que tout ce qui ne sera pas fait vendredi sera remis à l'année prochaine ».

Koeman ne lâche pas le morceau pour Depay