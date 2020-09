Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un accord à 40M€ trouvé pour le départ de Fofana !

Publié le 29 septembre 2020 à 18h15 par T.M.

Ça y est, le feuilleton Wesley Fofana serait terminé. En effet, l’ASSE aurait finalement accepté de laisser partir son joueur vers Leicester en échange d’un gros chèque.

En seulement quelques mois, Wesley Fofana a totalement explosé sous le maillot de l’ASSE. Un talent qui n’est pas passé inaperçu, traversant même les frontières. Ainsi, depuis plusieurs semaines, une bataille a lieu en coulisses pour s’offrir le protégé de Claude Puel. Bien que l’entraîneur des Verts ne souhaitait pas se séparer de son défenseur central, ce dernier avait publiquement affiché ses envies de partir, notamment pour filer vers Leicester. Alors que West Ham et le Milan AC étaient aussi intéressés par Fofana, ce sont bien les Foxes qui se sont montrés les plus pressants, offrant un petit pactole pour le Stéphanois. Et la dernière proposition aurait fait mouche auprès de l’ASSE.

Un transfert à 40M€ !