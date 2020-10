Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s'active pour la succession de Fofana !

Publié le 2 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'ASSE a fini par céder aux avances de Leicester pour Wesley Fofana, Claude Puel a toujours plusieurs noms en tête pour remplacer le jeune défenseur central.

« L’AS Saint-Étienne a conclu ce mardi soir un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais de Premier League, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club ». Il y a quelques jours, l'AS Saint-Etienne confirmait donc avoir trouvé un accord avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Une situation qui pousse l'ASSE à s'activer sur le marché afin de dénicher un nouveau défenseur central. Et dans cette optique, Claude Puel a déjà plusieurs idées.

Déjà plusieurs pistes pour remplacer Fofana

En effet, depuis l'annonce du départ de Wesley Fofana, plusieurs pistes ont émergé pour l'ASSE. C'est le cas de Filip Benkovic (23 ans, Leicester), Malang Sarr (21 ans, Chelsea), Samy Mmaee (24 ans, Saint-Trond), Jérôme Onguéné (22 ans, RB Salzbourg) et les deux défenseurs de l'Olympiakos Ousseynou Ba (24 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans). Autrement dit, Claude Puel ne manque pas de ressources pour remplacer Wesley Fofana.