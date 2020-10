Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la fin du mercato, Villas-Boas donne le ton

Publié le 3 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’OM est lié à plusieurs noms pour potentiellement renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, l’entraîneur du club phocéen a tenu à mettre les choses au clair. Il n’y aura que de probables départs d’ici la fin du mercato.

Le lundi 5 octobre prochain, le mercato estival fermera officiellement ses portes. Que faut-il attendre de l’OM d’ici-là ? Depuis l’ouverture du marché, le club phocéen s’est définitivement attaché les services d’Alvaro Gonzalez, de Pape Gueye, de Leonardo Balerdi, de Yuto Nagatomo et de Luis Henrique. Une sixième recrue pourrait se dessiner à en croire la presse. En effet, Foot Mercato et Téléfoot révélaient ces derniers jours un intérêt de l’OM pour Mattéo Guendouzi, indésirable du côté d’Arsenal. Mais le milieu de terrain des Gunners ne débarquera pas à Marseille selon André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM a même annoncé la tendance pour les derniers jours du mercato.

« On ne cherche rien sauf si on a des propositions ou pour des sorties »