Mercato - ASSE : Puel jette un froid sur la fin du mercato !

Publié le 3 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'ASSE a bouclé la vente de Wesley Fofana à Leicester pour environ 40M€, bonus compris, cela ne semble pas suffisant pour pouvoir investir sur le marché...

Interrogé sur le départ de Wesley Fofana, Claude Puel a reconnu que compte tenu de la situation financière du club, l'ASSE ne pouvait pas se permettre de refuser une telle offre : « La question, ce n'est pas de savoir si le club ne pouvait pas dire non, il n'y a même pas de débat. Entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat. Le club a fait des investissements avec des budgets conséquents, il faut rembourser beaucoup de choses et se remettre au niveau des possibilités du club ». C'est donc une bouffé d'oxygène pour les Verts, qui n'auront toutefois pas beaucoup plus de marge de manœuvre sur le marché pour remplacer Fofana.

L'ASSE n'a toujours pas d'argent...