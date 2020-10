Mercato - Officiel : Fofana quitte l'ASSE et s'engage à Leicester

Foot - Mercato - ASSE

Quelques jours après avoir annoncé un accord avec Leicester, l'ASSE confirme que Welsey Fofana va s'engager avec les Foxes.

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'AS Saint-Etienne avait annoncé avoir accepté l'offre de Leicester pour Wesley Fofana, et les Foxes ont officialisé l'arrivée du défenseur de 19 ans. « Leicester est ravi de confirmer la signature du défenseur Wesley Fofana qui arrive en provenance de Saint-Etienne pour un montant non divulgué, sous réserve de l'autorisation internationale et de la Premier League », précise le club anglais par le biais d'un communiqué. Wesley Fofana a signé un contrat de cinq ans.

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance #WelcomeWesley