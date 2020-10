Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts pourraient piocher en Ligue 1 pour la succession de Fofana !

Publié le 2 octobre 2020 à 22h15 par A.M.

Toujours en quête de renforts défensifs, l'AS Saint-Etienne pourrait bine aller piocher au Stade Rennais puisque les Verts s'intéressent à Lilian Brassier.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le Stade Rennais est très actif. Le club breton est proche de boucler les prêts de Dalbert en provenance de l'Inter Milan ainsi que celui de Daniele Rugani qui viendrait de la Juventus. Par conséquent, le secteur défensif des Rouge et Noir va être remodelé et des départs pourraient intervenir. Dans cette optique, l'ASSE, qui cherche toujours à densifier sa défense centrale depuis le départ de Wesley Fofana, pourrait bien en profiter.

L'ASSE de retour à la charge pour Lilian Brassier ?