Mercato : Le PSG va pouvoir compter sur un grand gardien encore très longtemps !

Publié le 3 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Recruté il y a un peu plus d'un pour environ 15M€, Keylor Navas assure qu'il se sent bien au PSG au point de ne pas écarter l'hypothèse d'y terminer sa carrière.

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'ère QSI. En quête d'un gardien de but afin de remplacer Alphonse Areola, Gianluigi Buffon et Kevin Trapp, Leonardo est allé chercher Keylor Navas qui n'était que le remplaçant de Thibaut Courtois au Real Madrid. Pour environ 15M€, le PSG a donc enrôlé le portier costaricien qui a réalisé une très grande première saison et qui confirme depuis le début de celle-ci. Le club de la capitale tient enfin son grand gardien, et visiblement, il devrait pouvoir compter sur lui encore longtemps.

Navas envisage de finir sa carrière au PSG