Mercato - PSG : Leonardo est plus que jamais dans l’oeil du cyclone !

Publié le 2 octobre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il doit composer avec un contexte économique des plus défavorables au cours de cette session estivale des transferts, Leonardo cristalliserait malgré tout les tensions au sein du PSG. Et pour cause, il semblerait que tout le monde ait quelque chose à reprocher à la gestion de l’Italo-brésilien.

Revenu au PSG à l’été 2019, Leonardo était parvenu à bien renforcer le club de la capitale l’été dernier en enregistrant notamment les arrivées de Keylor Navas et de Mauro Icardi, ce dernier ayant définitivement été acheté cet été contre environ 50 M€ hors bonus. Toutefois, le directeur sportif de l’écurie parisienne semble rencontrer bien plus de difficultés au cours de mercato estival à rallonge subissant de plein fouet l’impact de la pandémie de Covid-19. Cette dernière a profondément impacté le budget des écuries européennes, et le PSG n’est pas épargné dans la mesure où il ne peut pas dépenser autant d’argent qu’il le souhaite pour se renforcer. Seulement, il y a une différence entre composer dans un climat d’austérité financière et ne recruter personne. Et à désormais trois jours de la fin de ce mercato estival, la situation semble inquiéter au plus haut point Thomas Tuchel.

La gestion de Leonardo ouvertement critiquée par Thomas Tuchel…

Il faut dire que mis à part la levée des options d’achat de Mauro Icardi et de Sergio Rico, respectivement arrivés en provenance de l’Inter et du Séville FC, le PSG n’a enregistré l’arrivée que de deux recrues, à savoir Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma avec une option d’achat qui serait fixée à 9 M€, et celle d'Alexandre Letellier, arrivé en tant que troisième gardien. De quoi grandement agacer Thomas Tuchel, qui a répété à plusieurs reprises qu’il espérait des renforts au milieu, en défense centrale et en attaque. L’entraîneur allemand ne voit personne arriver à peu de temps de la clôture de cette session estivale, chose qui l’a conduit à sortir de ses gonds en conférence de presse ce jeudi en adressant un tacle à peine caché à la gestion de Leonardo et en affirmant que l’effectif du PSG s’était affaibli. « Oui c’est sûr, c’est la réalité. c’est absolument nécessaire de dire ça. Pour le moment, on n’a pas les mêmes qualités. (…) On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite. On doit combattre avec des équipes très fortes sur le mercato. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre », a lâché Thomas Tuchel. Au passage, l’ancien entraineur du Borussia Dortmund en a profité pour pointer du doigt le fait que trop de joueurs avaient quitté le PSG librement ces dernières années (Adrien Rabiot, Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier) et il s’est alors inquiété des situations contractuelles de Juan Bernat, d'Angel Di Maria et de Julian Draxler, dont les contrats expireront en juin 2021. En clair, c’est toute la gestion de Leonardo que Thomas Tuchel a fustigé ce jeudi, l’entraîneur des champions en titre de Ligue 1 semblant particulièrement déçu par la tournure du mercato estival alors qu’il espère des arrivées.

