Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Marquinhos sur le mercato !

Publié le 2 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que le PSG est désormais fixé sur ses adversaires en Ligue des Champions, Marquinhos que le groupe de Thomas Tuchel n’a pas nécessairement besoin de se renforcer pour cette campagne européenne.

Après avoir atteint la finale de la dernière Ligue des Champions, le PSG espère rapidement retrouver ce stade de la compétition et cette fois, soulever le trophée. Pour cette nouvelle saison, le club de la capitale est d’ailleurs fixé pour son début de parcours européen. En effet, ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué et il a réservé des retrouvailles avec Manchester United et Leipzig pour les Parisiens, ainsi qu’une opposition face aux Turcs de l’Istanbul Basaksehir. Toutefois, actuellement, au PSG, on est surtout centré sur la fin du marché des transferts. La question est ainsi de savoir si Leonardo arrivera à faire venir des renforts tant espérés par Thomas Tuchel. Un fin de marché qui a d’ailleurs fair réagir le capitaine parisien, Marquinhos.

« On a déjà une très belle équipe »