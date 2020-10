Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 1 octobre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente de plusieurs renforts pour le PSG, Thomas Tuchel a fait le point sur la suite du mercato estival et affiche de sérieux doutes.

Alors qu’il avait affiché ses dernières semaines son envie de voir débarquer un défenseur central, un milieu de terrain ainsi qu’un attaquant au PSG, Thomas Tuchel n’a toujours pas obtenu ce qu’il souhaitait. Plusieurs pistes ont été relancées ces derniers jours à cet effet (Antonio Rüdiger, Tiémoué Bakayoko, Diego Costa…), mais aucune d’entre elles ne semble proche de se concrétiser pour le PSG. Et alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain, Tuchel semble de plus en plus fataliste…

« Ce n’est pas impossible qu’on en reste là »