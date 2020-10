Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il laisser partir Florian Thauvin ?

Publié le 1 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans ces derniers jours du marché des transferts, l’incertitude règne toujours concernant l’avenir de Florian Thauvin. Que faut-il ainsi faire avec le joueur de l’OM ?

A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’OM n’a toujours pas vendu de joueurs. Néanmoins, cela pourrait bien bouger d’ici le 5 octobre. Reste à savoir qui fera ses valises. Alors que les regards se tournent encore et toujours vers Morgan Sanson, Kostas Mitroglou, Maxime Lopez ou encore Valère Germain, le cas Florian Thauvin est également au coeur des interrogations. L’international français n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Une prolongation de contrat n’était pas encore réellement en discussions, le spectre d’un départ libre en 2021 est donc présent. A moins que Thauvin ne parte d’ici la fin de ce mercato, ce qui semble bel et bien être un scénario possible…

Un départ pour Thauvin ?

Jusqu’à la fin du mercato, l’OM pourrait donc se poser des questions sur la gestion du cas Florian Thauvin. Faut-il le laisser partir ? Faut-il prendre le risque qu’il soit libre l’été prochain ? Pablo Longoria pourrait avoir quelques maux de tête bien que récemment, Simone Rovera expliquait qu’en cas d’offre satisfaisante, la porte pourrait bien s’ouvrir. Et cette proposition pourrait bien arriver. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Italie, le Milan AC se bougerait, ayant notamment rencontré Cyril Rool, qui gère les intérêts de Florian Thauvin. Jusqu’au bout, ce feuilleton pourrait donc tenir en haleine les fans phocéens.



Alors, faut-il laisser partir Thauvin ?