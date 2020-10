Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, avenir... Lucas Hernandez lâche ses vérités sur son été agité !

Publié le 1 octobre 2020 à 13h30 par A.M. mis à jour le 1 octobre 2020 à 13h33

Un an après son arrivée au Bayern Munich pour 80M€, Lucas Hernandez a beaucoup fait parler de lui cet été, mais devrait finalement rester en Bavière. Et pourtant, le PSG a tenté de le recruter un peu plus tôt dans le mercato. Mais le Champion du monde n'a jamais envisagé un départ.

Bien que le mercato ne soit pas encore terminé, Lucas Hernandez ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain. Et pourtant, cet été le club de la capitale en tenté de s'offrir le Champion du monde. Et pour cause, Leonardo cherche depuis l'ouverture du marché un latéral gauche et un défenseur central, et Lucas Hernandez peut jouer à ces deux postes. Sa polyvalence était donc un atout très important, tout comme sa situation au Bayern Munich. En effet, un an après son transfert record il y a un an pour 80M€, le Français a peu joué cette saison suite à l'émergence d'Alphonso Davies dans le couloir gauche de la défense, ainsi que la concurrence dans l'axe. Le PSG a donc envisagé une approche pour Lucas Hernandez, mais ce dernier n'a visiblement jamais songé à un départ.

«Je n'ai jamais eu dans ma tête l'idée de partir du Bayern Munich»

Dans une interview accordée à Onze Mondial , Lucas Hernandez s'est ainsi confié sur son avenir et a assuré qu'il n'avait jamais pensé à partir durant l'été malgré sa situation : « Je n'ai jamais eu dans ma tête l'idée de partir du Bayern Munich. Ils m'ont fait confiance en payant une énorme clause et en me faisant signer un contrat de cinq ans. Et moi, je veux leur rendre cette confiance sur le terrain, je vais essayer d'aller au bout de mon contrat. Dans le foot, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je suis ici, je me sens bien et je veux continuer pour récupérer ma place. Et je sais qu'un jour, je pourrai la récupérer. C'était impossible pour moi de partir comme ça au bout d'un an. Je reste et je vais m'imposer. Pour le futur, on verra plus tard . » Par conséquent, le natif de Marseille ne rejoindra probablement pas le PSG d'ici lundi soir.

