Mercato - PSG : Comment Paris a manqué le coche pour Hernandez

Publié le 4 juillet 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

Ayant vécu une première saison mitigée au Bayern Munich entre blessures et temps de jeu pas optimal, Lucas Hernandez a été annoncé sur le départ et proche du PSG. Néanmoins, le champion du monde tricolore va rester au Bayern cet été, et ce pour plusieurs raisons.

Après huit saisons passées au sein du club de la capitale, Thiago Silva va faire ses adieux au PSG à la fin de la saison, à savoir en août prochain. Leonardo scrute le marché dans l’optique de lui dénicher un successeur. À la mi-juin, la Cadena SER lâchait une petite bombe en expliquant que le PSG s’intéressait de près à Lucas Hernandez. Des confirmations de Sport BILD , de Foot Mercato et de RMC Sport ont suivies. Le10sport.com vous révélait même dans la foulée de l’annonce du départ de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich, que des échanges avaient eu lieu entre le PSG et le club bavarois pour un transfert échelonné de Lucas Hernandez. De quoi permettre au PSG et à ses supporters d’espérer mettre la main sur le champion du monde tricolore capable d’évoluer au poste de défenseur central ainsi que de latéral gauche. Néanmoins, le Bayern Munich et Hernandez devraient jouer un sale tour au PSG.

Le Bayern Munich a contre-attaqué

Ayant recruté Lucas Hernandez en provenance de l’Atletico de Madrid contre la somme de 80M€, le Bayern Munich ne se montre clairement pas en faveur d’une vente du champion du monde pour qui l’investissement effectué se justifiera sur le moyen terme. C’est du moins le message que le directeur sportif du club bavarois a récemment fait passer. « Nous ne l'avons pas encore vu en pleine forme, il a eu un début difficile avec ses blessures, ce qui bien sûr ne lui convenait pas. Vous l'associez toujours au montant de son transfert, mais je suis sûr que Lucas développera pleinement et apportera ses qualités et deviendra précieux pour l'équipe. J'ai entièrement confiance en lui. C'est un très bon gars avec un fort caractère. C'est un gagnant ». Pour Kicker , Hasan Salihamidžić s’est donc montré très clair concernant le dossier Hernandez. D’autant plus que David Alaba et Jerome Boateng qui ont souvent occupé la charnière centrale du Bayern Munich à la fin de la saison, ne disposent d’un contrat courant que jusqu’en juin 2021. Bien que les négociations devraient s’intensifier dans les prochaines semaines pour leurs prolongations de contrat respectives, l’incertitude règne autour de l’avenir des deux internationaux. Alors que d’un autre côté, Lucas Hernandez est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Cette saison, le Français n’a certes pas été épargné par les blessures, ce qui ne lui a permis de débuter que 10 matchs de Bundesliga. Néanmoins, le Bayern Munich fonde de grands espoirs en son champion du monde.

Adopté au Bayern Munich, Hernandez sur les traces de Lizarazu ?