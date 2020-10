Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée décisive avec le clan Memphis Depay ?

Publié le 1 octobre 2020 à 12h00 par La rédaction

Ciblé par Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone il y a plus d’un mois, Memphis Depay pourrait enfin s’engager en faveur du FC Barcelone.

Arrivé il y a un mois à la suite de la débâcle contre le Bayern Munich, Ronald Koeman n’aura probablement pas réalisé le mercato dont il rêvait. Alors qu’il souhaitait notamment s’attacher les services de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, deux joueurs qu’il connaît bien pour les avoir côtoyés en tant que sélectionneur des Pays-Bas, aucun des deux n’est pour le moment arrivé, en raison notamment de la santé financière du club culé. Si la piste Wijnaldum a depuis été laissée de côté, Memphis Depay pourrait quant à lui s’engager in extremis, alors que le marché des transferts ferme ses portes ce lundi.

Des représentants de Depay présents à Barcelone