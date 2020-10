Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé à l'origine d'un coup de tonnerre pour Memphis Depay ?

Publié le 1 octobre 2020 à 8h30 par B.C.

Réticent à l'idée de quitter le FC Barcelone, Ousmane Dembélé commencerait à s'interroger sur son avenir, alors que Manchester United semble déterminé à s'attacher ses services avant le 5 octobre. Une opération qui devrait être déterminante pour la suite du dossier Memphis Depay...

Le mercato s'affole à quelques jours de la clôture du marché. Désireux de remodeler l'effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman attend toujours plusieurs renforts et se prépare à accueillir officiellement Sergiño Dest en provenance de l'Ajax Amsterdam. Mais dans le même temps, le club culé pourrait conclure un départ important. En effet, Manchester United s'intéresse de près à Ousmane Dembélé, et comme vous l'a annoncé par le 10 Sport ce mercredi, une offre officielle était en préparation du côté d'Old Trafford, et cela pourrait bousculer encore un peu plus le marché des transferts.

L'opération Memphis Depay lancée après le départ d'Ousmane Dembélé ?