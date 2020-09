Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - Barcelone : Une opération Dembélé du côté de Manchester United ? La réponse !

Publié le 30 septembre 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Sky Sport évoque une offensive XXL de Manchester United sur Ousmane Dembélé (FC Barcelone). Voici les éléments du dossier que le10sport.com est en mesure d’apporter.

Dans l’emballement du mercato estival, Manchester United tente le tout pour le tout. Une opération s’organise autour de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), avec la ferme intention de plier le dossier avant le 5 octobre. Mais ce n’est pas tout. Selon Sky Sport , Manchester United aurait également des vues sur Ousmane Dembélé. Après renseignement pris, le10sport.com est en mesure de confirmer que Manchester United est très chaud sur l’international français. En revanche, les Red Devils n’ont pas encore transmis d’offre.

Une offre devrait partir

Si Manchester United s’est clairement positionné auprès du FC Barcelone comme du joueur, aucune proposition n’a encore été officiellement transmise. Malgré des montants évoqués (50 ou 60 millions d’euros), aucune offre dégainée. En revanche, Manchester United prépare cette offensive à destination d’Ousmane Dembélé pour les jours à venir. Rien ne dit que Barcelone, et surtout le joueur, acceptera. Comme le10sport.com l’a révélé, le champion du monde ne souhaite pas quitter la Catalogne et aimerait rester pour s’imposer, lui qui a connu des premières saisons compliquées.