Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste chaude se complique pour Leonardo !

Publié le 30 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction mis à jour le 30 septembre 2020 à 10h46

Courtisé par le PSG pour succéder à Thiago Silva, Antonio Rüdiger est aussi pisté en Premier League. Et l'international allemand s'éloignerait de Paris.

Parti libre à Chelsea, le capitaine Thiago Silva a laissé un vide à son poste. Aucune recrue n'est venue le remplacer. Alors Leonardo multiplie les pistes pour amener un nouveau défenseur central au PSG. Mais la tâche s'annonce plus compliquée que prévue. Après Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar, le directeur sportif parisien se serait penché sur Antonio Rüdiger. L'international allemand, en quête de temps de jeu avant l'Euro, intéresserait aussi en Premier League et notamment Tottenham.

La piste Rüdiger sur la fin ?