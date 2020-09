Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola se serait fixé une condition pour David Alaba !

Publié le 30 septembre 2020 à 7h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Manchester City pour David Alaba. Toutefois, Pep Guardiola ne devrait se jeter sur le défenseur du Bayern qu'en cas de départ d'Oleksandr Zinchenko.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s'est envolé vers Londres du côté de Chelsea. Pour combler ce départ, Leonardo aurait plusieurs idées en tête. En plus de Milan Skriniar ou encore de Kalidou Koulibaly, le directeur sportif du PSG penserait à David Alaba, qui sera en fin de contrat en juin 2021. Toutefois, pour le défenseur du Bayern, le club parisien ne manquerait pas de concurrents. Alors qu'il ferait partie des prétendants de David Alaba, Pep Guardiola se serait fixé une condition pour passer à l'offensive.

L'arrivée d'Alaba à City conditionnée par Zinchenko ?