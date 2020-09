Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a évité une grande catastrophe à 170M€ !

Publié le 30 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Futur du FC Barcelone, Ansu Fati a démarré la saison en trombe en marquant un doublé contre Villarreal. Toutefois, pour le prodige de 17 ans et les Blaugrana, tout aurait pu se passer différemment. Explications.

Le FC Barcelone a-t-il déjà trouvé le successeur de Lionel Messi ? Alors que l’Argentin pourrait ne plus rester très longtemps en Catalogne, il faut donc prévoir l’avenir. Et la solution serait déjà entre les mains de Ronald Koeman. Depuis la saison dernière, Ansu Fati ne cesse d’impressionner à chacune de ses apparitions et ce à seulement 17 ans. Ce dimanche, l’Espagnol a de nouveau étalé tout son talent en inscrivant un doublé face à Villarreal. Plus que jamais, Ansu Fati se profile comme la futur star des Blaugrana, lui qui ne manque toutefois pas de prétendants. Durant ce mercato estival, il a notamment été question d’un vif intérêt de Manchester United. Et visiblement, les Red Devils auraient été prêts à faire de grosses folies pour Fati.

Manchester United voulait vraiment Ansu Fati !