Mercato - OM : Un départ important prend forme !

Publié le 29 septembre 2020 à 15h45 par A.M.

Toujours bien décidé à vendre plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato, l'OM aurait placé Nemanja Radonjic sur la liste des indésirables. Et visiblement, plusieurs clubs s'intéresseraient au Serbe.

A une semaine de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille cherchera notamment à vendre après s'être bien renforcé à moindre coût. Et avec l'arrivée de Luis Henrique pour 12M€, le club phocéen souhaiterait dégraisser son secteur offensif. C'est ainsi que Kostas Mitroglou, Valère Germain et Nemanja Radonjic ne seront pas retenus d'ici le 5 octobre. L'ailier serbe est d'ailleurs directement impacté par l'arrivée de Luis Henrique qui possède des qualités similaires et évolue au même poste. Recruté pour 12M€ durant l'été 2018, Nemanja Radonjic aurait d'ailleurs plusieurs prétendants.

Plusieurs clubs à l'affût pour Radonjic