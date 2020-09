Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une grande révélation sur le prix de Luis Henrique !

Publié le 29 septembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 29 septembre 2020 à 13h48

Alors que le transfert de Luis Henrique à l’OM était annoncé aux alentours de 12M€, Pablo Longoria a apporté une précision de taille sur les modalités financières de ce dossier.

La semaine passée, l’OM officialisait l’arrivée de Luis Henrique (18 ans), jeune attaquant brésilien prometteur de Botafogo, pour étoffer son secteur offensif. Un joli coup en perspective de la part de Pablo Longoria, et il a rapidement été annoncé que le directeur sportif de l’OM avait déboursé pas moins de 12M€ pour attirer Henrique. Ce mardi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Henrique à l’OM, Longoria a mis les choses au clair à ce sujet.

« C’est beaucoup moins que les 12M€ annoncés »